Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!

Ömer E. Keçeci yazdı…

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Türkiye ve İslam üzerine araştırma ve yazıp çizdikleriyle tanınan Fransız profesör ve yazar Alexandre del Valle, yakın zamanda Türkiye, Erdoğan ve Atatürk hakkında söyledikleriyle dikkat çekiyor. Del Valle’nin şiddetli Türk ve İslam düşmanlığıyla tanınan Fransız milletvekili ve sair etkin kimselerce takip edildiği de görülüyor.

“TÜRKİYE İRAN’DAN DA İSLAMLAŞTI”

Nisan sonunda verdiği bir röportajda Alexandre del Valle, “Türkiye’ye gittiğinizde kırsal kesiminde sizde bıraktığı etki, İran’dan çok daha İslamlaşmış bir ülkede olduğunuzdur. İslamcı bir rejim olan İran’da biz, gençlik içinde İslam’dan kopmaya talepler hissediyoruz. Türkiye’de ise tam aksi. Ülkenin batısında, İstanbul ve İzmir’de bazı Kemalist kuvvetler var, ama bugün Türkiye’nin çoğu ‘yeni burjuva elitler’ tarafından karelere ayrılıyor, meşhur Anadolu kaplanları ki bunlar hem Türk ekonomik başarısının, ki bu başarının itirafı/takdir edilmesi gerekir, hem de İslamlaşmasının anahtar katılımcılarıdır… Erdoğan’ın başarısının sırrı budur” ifadeleriyle bir tespitini paylaştı.

“ERDOĞAN TÜRK İNSANI HAYAT STANDARDINI OLAĞANÜSTÜ GELİŞTİRDİ… OSMANLI OLMAK İSTİYORLAR”

Sözlerine devam eden yazar şu enteresan tespit ve görüşlerini paylaştı: “(Erdoğan) iktidara geldiğinden beri, bilhassa da en fakir bölgelerde Türk insanının yaşam standardını neredeyse 10 kat artırdı. Hayat standardında bu olağanüstü bir gelişmedir, Atatürk’ten beri görülmedi. Böylece, 15 yılda refahı geri getiren bir adamın çifte başarısını kaydediyor ve aynı zamanda milli gururun yapısıyla oynuyor, zira biz Türkiye’nin incitilmiş hisseden bir ülke olduğunu bilmek zorundayız. Çünkü o oldukça devasa, büyük bir ülke.”

“Ama birçok Türk insanı için, (bir zaman) olduğu ile kıyasa göre o çok küçük bir ülke, Türkiye 1923’te Arap ve Ortadoğu toprakları ile Balkanlardaki eski Türk topraklarının kaybı üzerine kurulduğu için. Türkiye kendisini müttefik güçlerin Osmanlı İmparatorluğunu çiğnediği ve çok daha büyük olabileceği halde bugün bildiğimiz sadece bu ülkenin varlığını temin ettiği zaman olan Sevr ve 1.Dünya Savaşı ile dağıtılmış bir ülke olarak görüyor.”

“Ve Erdoğan da Türklere ‘Balkanlar, Kıbrıs, Yunanistan ve Arap ülkelerini hakimiyet altına aldığımız vakit sizlere neo-Osmanlı gururunuzu geri getireceğim’ diyor.”

“ERDOĞAN AVRUPA’YA TEHDİT VE ATATÜRK’ÜN TAM TERSİDİR”

Fransız profesör daha Mart 2017’de de dikkate şayan bir analiz paylaşmıştı. Yazar burada Türkiye’nin son dönemdeki gelişmelerini ele alırken, Gezicileri “laik ve ilerici, neo-Sultan Erdoğan'ın otoriterliğe kayışını, gitgide herhangi bir eleştiriyi kaldıramaz hale gelişini kınamış ve onun 'gizli İslamcı ajandasını' takip ettiğinden şüphelenmiş muhalefet” olarak zikretmişti. Ayrıca Türkiye için de, “Avrupa’daki İslamcı Tuva Atı” ifadesi kullanıp, Erdoğan’ın imparatorluk projeleri bulunduğunu ileri sürmüştü.

Del Valle’nin bu analizinde, Atatürk ile alakalı da çarpıcı ifadeleri bulunuyordu. Ona göre Erdoğan, “tüm İslamcılar gibi (Halifeliği 1924'te kaldıran modern Türkiye'nin kurucusu) 'dinsiz' Mustafa Atatürk'ün laik ideolojisinden tiksinmektedir” ve Atatürk laik-kemalist ve Batı yanlısı Türkiye isterken, Erdoğan'ın ise bahsettiği yeni dönemde Batı'dan uzaklaşıp İslamlaşmış yeni bir Osmanlı Türkiye’si olduğunu, bunun Erdoğan'ı Atatürk'ün tam tersi yapacağını kaydetmişti. Ayrıca yazı içinde FETÖ’cülere karşı yapılan operasyonlara tepkili olduğu ve darbecilere karşı tepkiyi bile sadece “otoriterleşme” yorumuyla ele aldığına şahit olunmuştu.

Dünyanın birçok yerinde akan kan ve gözyaşının, kendi menfaatlerine göre bizzat yaptıkları veya olmasına göz yumdukları nice zulüm ve kıyımın müsebbibi Avrupalının böylece kurdukları düzen içinde istedikleri Türkiye’nin “Atatürk Türkiye’si” olduğunu ayan beyan yazıp ifade etmeleri de dikkat çekici bulundu.

Avrupa’da bir yanda adeta bir histeri halinde kendisini günden güne göstermekte olan Osmanlı korkusu, diğer yanda ise Türkiye’nin Atatürk’ün elindeki gibi olması için ifade edilen arzular da, tarihi yeniden ve bu etkileriyle düşünmeyi gerektirecek bir unsur teşkil ediyor.