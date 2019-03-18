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Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var."

18 Mart 2019 Pazartesi 12:14
Erdoğan: "Dünyanın neresinde olursa olsun tüm masumlara, tüm Müslümanlara ve Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:14
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