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Erdoğan: "(Döviz kurunda dalgalanma) Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkarttık."

28 Mart 2019 Perşembe 16:23
Erdoğan: "(Döviz kurunda dalgalanma) Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkarttık."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:23
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