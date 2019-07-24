0553 313 94 23

Erdoğan: "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur."

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
Erdoğan: "Doğu Akdeniz ve Suriye'de attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını koruma hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alkışlar Afganlı minik yüreklere
    1. Alkışlar Afganlı minik yüreklere
    2. Av yasağı geldi, tezgahlar boşaldı,..
    3. 2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi..
    4. Başkanı Ensari, yapımı devam eden..
    5. Mardin’deki PKK/KCK operasyonu
    6. Lionel Messi'nin cezası belli oldu
    7. 23. Manavgat Barış Suyu Kültür,..
    8. Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!
    9. İngiltere İran’a ara bulucu göndermiş!
    10. Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor
    11. TİKA, Dadaab'daki mültecilere "ışık"..
    12. Katil Sisi’nin bakanından skandal..
    13. (Özel) 600 yılık gelenekte bir ilk,..
    14. MESKİ dijital arşivlemeye geçiyor
    15. Demirtaş: “Çocuklarımıza unutulmaz bir..
    16. Daimler AG'den ikinci çeyrekte 1,6..
    17. TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış..
    18. Portekiz'de yere izmarit atana 250..
    19. İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı
    20. Samsun’da acı olay
    21. Düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu..
    22. Bombaylı genç, elektrikli bisikletini..
    23. Afganistan’da kadın milletvekili..
    24. Zeytinin Anadolu topraklarındaki..
    25. Anayasa Mahkemesinden kanun iptali
    26. Dünyaca ünlü banka JP Morgan,..
    27. Burhaniye’de bağlama kursu ilgi gördü
    28. TOKİ’den kim ev alır?
    29. Kütahya’da Gazeteciler ve Basın Bayramı
    30. Burhaniyeli simitçi vatandaşları..
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi