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Erdoğan-Dodik ortak basın toplantısı

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik:- "(Bosna-Hersek'in Türk Akımı Projesi'ne dahil olması) Türkiye'yi Batı'ya bağlayan bu güzergaha Bosna Hersek'in de bağlanması çok önemli"- "Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladığımız için son derece mutluyum. Bu anlaşma iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır"

02 Mayıs 2019 Perşembe 19:40
Erdoğan-Dodik ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Bosna-Hersek'in Türk Akımı Projesi'ne dahil edilmesine ilişkin "Türkiye'yi Batı'ya bağlayan bu güzergaha Bosna Hersek'in de bağlanması çok önemli." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik ile Konsey üyesi Şefik Caferoviç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu söyleyen Dodik, ancak taraflar arasında özellikle ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Dodik, enerji ve eğitim alanında da anlaşmalar imzalanacağını ve ortak çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

Dodik, "Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladığımız için son derece mutluyum. Bu anlaşma iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesini de ele aldıklarını kaydeden Dodik, "Bu proje, hem Bosna-Hersek hem de bütün bölge için çok önemlidir. Türkiye'nin de Doğu ile Batı arasındaki bağlantısına katkısı olacaktır." şeklinde konuştu.

Dodik, ikili ilişkilerde farklı anlayışlara sahip olunduğu zaman bile karşılıklı anlayışla sorunları çözmek için çabaladıklarını söyledi.

Türkiye'nin Bosna-Hersek'in Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi yolundaki gayretlere ve NATO'ya üyelik gibi konulara destek verdiğini ifade eden Dodik, görüşmelerde bu konuları da ele aldıklarını anlattı.

Dodik, NATO ile Barış İçin Ortaklık kapsamında halihazırda iş birlikleri olduğunu hatırlatarak, bu konuda sahip oldukları farklı görüşleri de masaya yatırdıklarından bahsetti.

Bosna Hersek'te halihazırda bazı sorunlar olduğuna değinen Dodik, "Öncelikli olarak bir hükümet kurmamız gerekiyor." dedi.

Dodik, Bosna-Hersek'in Türk Akımı Projesi'ne dahil olmasına ilişkin, "Türkiye'yi Batı'ya bağlayan bu güzergaha Bosna Hersek'in de bağlanması çok önemli." diye konuştu.

Saraybosna'da özellikle kış aylarında doğal gaz ihtiyacı kapsamında önemli ekonomik sorunlar yaşandığına işaret eden Dodik, bu kapsamda da bir projeyi detaylandıracaklarını bildirdi.

Dodik, konuşmasını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna-Hersek'in huzur ve istikrarı için verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum." sözleriyle tamamladı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 19:40
  1. Milorad Dodik
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. şefik caferoviç

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