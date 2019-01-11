Erdoğan dikkat çekmişti! Kenevir bitkisine iade-i itibar

Türkiye’de 2016’dan beri sınırlı üretimine izin verilen kenevir, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Buna göre, Tarım Bakanlığı bünyesinde kenevir üretimine yönelik çalışmaların başlatılacağı öğrenildi. Başta Almanya olmak üzere gelişmiş ülkelerde örnekleri olan endüstriyel kenevir üretiminin ekonomiye katkısını uzmanlar Yeni Şafak’a anlattı.

Endüstriyel katkısı yüksek

Türkiye’de kenevir üretimin sınırlandırılmasından dolayı ürün tedarikini yurt dışından yapmak zorunda kaldıklarını belirten Technoarge Genel Müdürü Muzaffer Gökçimen, “Bu ürünü Türkiye’den temin edemediğimiz için Malezya ve Polonya’dan almak zorunda kalıyoruz. Bizim bu ürünün sapıyla yani endüstri boyutuyla işimiz var. keneviri yurt dışından iplik ya da kumaş halinde alıyoruz. Atölyemizde işleyip kullanıma sunuyoruz” diye konuştu.

Her sektöre ayrı kenevir türü

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Aytaç da, kenevirin bünyesinde uyuşturucu olmayan çeşitleri bulunduğuna dikkat çekti. İki yıl sonra bu ürünlerin piyasaya sunulacağını anlatan Aytaç, “Farklı çeşitlerde üretime sunulacak kenevir ile birlikte ilaç sektörü için ayrı, tekstil üretimine uygun kenevir çeşitleri olacak. Bakanlığın yayınladığı yönetmelikte de hangi amaçla üretim yapacaksanız, o kısımları kullanacaksınız yönünde bir talimat bulunuyor” ifadesini kullandı. Maliyeti az üretimi kolay olan keneverin 1 dönüm hasatıyla, 4 dönüm ağaçtan üretilen kadar kağıt elde ediliyor. Yine kenevir, bir X-ray cihazının sıfır radyasyonla kullanılmasını da sağlayabiliyor.

Nerede kullanılır?

Kurşun geçirmez yelek

Akü kapları

Uçak kaporta ve kanatları

Gemi gövdesi

Kağıt

Kumaş,iplik

Kiremit

Bina kaplaması

Tıbbi ilaçlar

Mobilya

Poşet

Gıda

Erdoğan’dan talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kenevir üretimine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Ülkemizde keneviri yok ettik. Kenevirden atlet, fanila dokunurdu. Çünkü teri emmesi çok farklı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor. Birilerinin bu işi başlatması lazımdı. Şu anda biz de bunun çalışmasını yapıyoruz.”

Selüloz oranı fazla

MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Üst Kurulu Başkanı Halim Aydın, selüloz açısından çok zengin olan kenevirin liflerinin petrol yan sanayi ürünü olarak kullanıldığını aktardı. Kenevirin; Kastamonu, Samsun, Kocaeli, Adana, Amasya, Sivas, İzmir’de iklim olarak yetiştirilmeye uygun olduğunu da belirten Aydın, “Tohumları ise besleyici olduğu için gıda olarak kullanılır” dedi.

19 ilde üretiliyor

Uyuşturucu yapımında da kullanıldığı için kenevirin üretimi devlet gözetimi altında kotalı şekilde sınırlı şehirlerde yapılıyor. Bakanlığın izinleri doğrultusunda Amasya, Antalya, Burdur, Bartın, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop,Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde üretimi yapılıyor.

Denetimde taviz yok

Kenevirin kötüye kullanım imkanı olmasından dolayı Türkiye’de bu bitkinin denetimleri tavizsiz bir şekilde sürüyor. Kenevir üretiminin belirlendiği yerlerde çiftçiler 1 Ocak ila 1 Nisan arasında il ve ilçe tarım müdürlüklerine giderek bakanlığın hazırlamış olduğu kenevir ekme formunu dolduruyor. Bu forumda çiftiçin hangi endüstri alanında ekim yapacağını belirtirken, ekim ve hasat dönemleri başladığı zaman Jandarma, ziraat mühendisleri ve ziraat teknikerleri ayda bir tarlanın gelişim sürecini takip ediyor. Kuralların dışına çıkılırsa tarladaki ürün imha ediliyor. (Yeni Şafak)