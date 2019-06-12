Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devrim niteliğinde bir adım Yeni askerlik sistemi düzenlenmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılların beklentisiydi, devrim niteliğinde bir adımdır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: -Yükümlü askerlik uygulamasıyla ilgili sıkıntı varsa bunlara çözüm üretmek bizim görevimizdir. - Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık. - 419 bin TSK mevcudunun 200 bin'e yakını muvazzaf personelden oluşmaktadır. - Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir. - TSK'nın komuta kademesi güvenlik zafiyetini düşünmeyecek kadar basiretsiz mi? Zarifet oluşacak iddialarının hiçbir temeli yok

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