Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devrim niteliğinde bir adım
Yeni askerlik sistemi düzenlenmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılların beklentisiydi, devrim niteliğinde bir adımdır." dedi.12 Haziran 2019 Çarşamba 21:59
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.
Yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
-Yükümlü askerlik uygulamasıyla ilgili sıkıntı varsa bunlara çözüm üretmek bizim görevimizdir.
- Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık.
- 419 bin TSK mevcudunun 200 bin'e yakını muvazzaf personelden oluşmaktadır.
- Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir.
- TSK'nın komuta kademesi güvenlik zafiyetini düşünmeyecek kadar basiretsiz mi? Zarifet oluşacak iddialarının hiçbir temeli yok
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