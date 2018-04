‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’

yeniakit.com.tr özel

Ömer E. Keçeci yazdı...

Evvela 1,5 milyona yakın takipçisi olan bir “Youtuber”, radyo programcısı, yazar vs. olan İngiliz Paul Joseph Watson twitterda “İslamcı diktatör Erdoğan onaylıyor! Bu harika bir haber” diye kinayeli bir paylaşımda bulunarak hareketi tenkit etti. Watson’ın mesajını ise Ann Coulter’ın aynen paylaştığı görüldü.

ÖNCE TRUMP’A TANRI DEDİ, SONRA ŞİDDETLE MUHALEFET ETTİ

Ann Coulter Amerikan siyasi gündeminde sıkça geçen, televizyonlarda çokça yer alan bir isim. Öyle ki Trump başkanlık kampanyasında zaman zaman attığı tweetlerle ona teşekkür etmiş, kitaplarını övmüştü. Filvaki Coulter’ın kitaplarının mühim bir kısmı “The New York Times Best Sellers” listesinde kendisine yer bulmuştu.

Coulter’ın bu kitaplarından biri, henüz seçim dönemi bitmeden evvel “In Trump We Trust” (Trump’a Güveniriz) adını taşımakta olup neden ona oy vermek gerektiği üzerineydi. Coulter’ın sadece Trump ile değil, Trump idaresinin önde gelenlerinden Kellyanne Conway gibi isimlerle yakın olduğu biliniyor.

Fakat tüm bunların ötesinde Coulter, boynunda haçla çıktığı bir programda Trump için “İmparator Tanrı” (emperor god) diyecek kadar zıvanadan çıkmıştı. Nitekim Bilahare 26 Ekim 2017 tarihli tweetinde de bu ifadeye yer vermiş, -bu saçma lafı ciddi ciddi destekleyen Amerikalılar olsa da- pek çok takipçisinden şiddet ve iğrenme ile tepki görmüştü. Lakin onun bu kontrolsüz Trump desteği sadece ayarsızlığıyla değil, fırıldaklığıyla da Amerikalıların diline düşmesine yol açtı. Zira Trump’ın bazı meselelerde seçim dönemi söylediğinden farklı şeyler söylemesi, onu bir Trump muhalifine dönüştürdü, bugünlerde de ona hücum etmekle meşgul.

İşte Ann Coulter, Erdoğan’a “İslamcı diktatör” deyip o desteklediği için bir şeye karşı durmak gerektiğini söyleyecek kadar İslam ve Türklerle problemli böyle kaçık biri.

“EĞER OSMANLI İMPARATORU ONAYLIYORSA, BU KÖTÜ BİR FİKİRDİR”

Paul Joseph Watson ve Ann Coulter’ın paylaşımına yapılan yorumlarda takipçilerinin de çok enteresan görüşler ileri sürdükleri görüldü.

İçlerinden en dikkat çekici bir tanesinde okurun biri, “Eğer Osmanlı İmparatoru onaylıyorsa, o zaman bunun kötü bir fikir olduğunu anlarsın” ifadesini kullandı.

Bir başkasının ise “AB üyeliği umutları kalmadıktan sonra Türkler doğuya doğru genişlemek isteyebilirler. 90 milyon nüfusları var” yazarak nüfusun ehemmiyetine vurgu yaptı.

Kimisi Erdoğan’ın Halifelik istediği, tüm Ortadoğu’da hakimiyet kurmaya çalıştığı, hem Rus hem Amerikan tarafına da oynadığı ve güvenmediğini söylerken nadiren onun bu onayının normal olduğunu ve memnuniyetle karşıladıklarını ifade edenler de görüldü.