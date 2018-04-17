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‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’

Suriye’de rejime yönelik Amerika önderliğinde yapılan son saldırı üzerine yapılan değerlendirmelerde, kitlelere hitabı bulunan birtakım meşhur şahsiyetlerin Reisicumhur Erdoğan’ın desteğini hareketin yanlış olduğuna delil göstermesi dikkat çekti.

17 Nisan 2018 Salı 14:35
‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’

 yeniakit.com.tr  özel 

Ömer E. Keçeci yazdı...

Evvela 1,5 milyona yakın takipçisi olan bir “Youtuber”, radyo programcısı, yazar vs. olan İngiliz Paul Joseph Watson twitterda “İslamcı diktatör Erdoğan onaylıyor! Bu harika bir haber” diye kinayeli bir paylaşımda bulunarak hareketi tenkit etti. Watson’ın mesajını ise Ann Coulter’ın aynen paylaştığı görüldü.

ÖNCE TRUMP’A TANRI DEDİ, SONRA ŞİDDETLE MUHALEFET ETTİ

Ann Coulter Amerikan siyasi gündeminde sıkça geçen, televizyonlarda çokça yer alan bir isim. Öyle ki Trump başkanlık kampanyasında zaman zaman attığı tweetlerle ona teşekkür etmiş, kitaplarını övmüştü. Filvaki Coulter’ın kitaplarının mühim bir kısmı “The New York Times Best Sellers” listesinde kendisine yer bulmuştu.

Coulter’ın bu kitaplarından biri, henüz seçim dönemi bitmeden evvel “In Trump We Trust” (Trump’a Güveniriz) adını taşımakta olup neden ona oy vermek gerektiği üzerineydi. Coulter’ın sadece Trump ile değil, Trump idaresinin önde gelenlerinden Kellyanne Conway gibi isimlerle yakın olduğu biliniyor.

Fakat tüm bunların ötesinde Coulter, boynunda haçla çıktığı bir programda Trump için “İmparator Tanrı” (emperor god) diyecek kadar zıvanadan çıkmıştı. Nitekim Bilahare 26 Ekim 2017 tarihli tweetinde de bu ifadeye yer vermiş, -bu saçma lafı ciddi ciddi destekleyen Amerikalılar olsa da- pek çok takipçisinden şiddet ve iğrenme ile tepki görmüştü. Lakin onun bu kontrolsüz Trump desteği sadece ayarsızlığıyla değil, fırıldaklığıyla da Amerikalıların diline düşmesine yol açtı. Zira Trump’ın bazı meselelerde seçim dönemi söylediğinden farklı şeyler söylemesi, onu bir Trump muhalifine dönüştürdü, bugünlerde de ona hücum etmekle meşgul.

İşte Ann Coulter, Erdoğan’a “İslamcı diktatör” deyip o desteklediği için bir şeye karşı durmak gerektiğini söyleyecek kadar İslam ve Türklerle problemli böyle kaçık biri.

“EĞER OSMANLI İMPARATORU ONAYLIYORSA, BU KÖTÜ BİR FİKİRDİR”

Paul Joseph Watson ve Ann Coulter’ın paylaşımına yapılan yorumlarda takipçilerinin de çok enteresan görüşler ileri sürdükleri görüldü.

İçlerinden en dikkat çekici bir tanesinde okurun biri, “Eğer Osmanlı İmparatoru onaylıyorsa, o zaman bunun kötü bir fikir olduğunu anlarsın” ifadesini kullandı.

Bir başkasının ise “AB üyeliği umutları kalmadıktan sonra Türkler doğuya doğru genişlemek isteyebilirler. 90 milyon nüfusları var” yazarak nüfusun ehemmiyetine vurgu yaptı.

Kimisi Erdoğan’ın Halifelik istediği, tüm Ortadoğu’da hakimiyet kurmaya çalıştığı, hem Rus hem Amerikan tarafına da oynadığı ve güvenmediğini söylerken nadiren onun bu onayının normal olduğunu ve memnuniyetle karşıladıklarını ifade edenler de görüldü.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:35
  1. trump
  2. erdoğan
  3. suriye

YORUM YAZ

  • HAŞMETHAŞMET1 sa önce
    SURİYE YÖNETİMİMİ MÜSLÜMAN GÜLDÜRMEYİN ADAMI BEN 15 YIL SURİYEDE YAŞADIM HALKIN YÜZDE 80 Nİ MÜSLÜMAN ..YÜZDE 20 Sİ DİNSİZ VE BAŞKA DİNDEN OLANLAR .İŞTE ÜLKEYİ YÖNETEN KESİM BU 20 LİK KESİMDİR ESETVE YÖNETİM ATEİSTTİR ...BUNU BİLİN ONA GÖRE YORUM YAPIN ..İNANIN eset yönetimini yunan yönetiminimi tercih edermisiniz seçenek olsa yunanı tercih ederler ..eset çok zalim biridir
  • KeremKerem2 sa önce
    İslamist dictator, ottoman emperor Hani nerede Türkiye Cumhurbaşkanı??? Sayenizde oldu hep bunlar. Hainler
  • 3603603 sa önce
    Türkiye bu dünyada tek müslan ülke olmadığı gibi bütün güçlüklerle Türkiye de uğrasamaz gücümüz belli...ekonomide azcık bir şey oldun mu hemen ağlamaya başlıyoruz ama bunun yanın da yatırım, fazla maaş,terör le mücadele,yerli olmak,yerli silahlar, istiyoruz...
  • sabahattin yamanlar.sabahattin yamanlar.3 sa önce
    müslüman olan,kandil gecesi müslüman bir ülkenin bombalanmasını desteklemez.başındaki kişi sevmediğimiz biri olsada,atılan füzeler,pekala rota değiştirip,sivillere de yönelebilir.FÜZELERİN,ESAT DIŞINDA KİMSEYE YÖNELMEYECEĞİ GARANTİSİNİ KİMDEN ALDINIZ DA KUTLUYORSUNUZ.?MAYMUN,GÖZÜNÜ AÇTI.HERKES,SKP NİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ.FAKAT,O DOĞRULTUDA HAREKET ETMEYE KORKUYORLAR.BİR KURTARICI ARIYORLAR....MEHDİ Yİ...ERDOĞAN A,ANCAK O ZAMAN KARŞI ÇIKACAK CESARETİ BULURLAR.
  • ÖzgürÖzgür4 sa önce
    Bu harekatı İsrail de destekliyor. Buna ne diyeceksin sayın yazar.
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