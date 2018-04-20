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Erdoğan: Derbide taşı atan alkoliktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili, "Bu olayları çıkaranlar alkoliktir" dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 21:54
Erdoğan: Derbide taşı atan alkoliktir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'nde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

'BUNA HAKKINIZ VAR MI?'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e taş atanlarlara sert yüklenen Cumhurbaşkanı, "Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden biri, başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyle. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz." dedi.

OLAYLI DERBİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği derbi, Şenol Güneş'in kafasına atılan yabancı maddelerin ardından yarıda kalmış, yaşanan olaylar sonrası Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atılmıştı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:54
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