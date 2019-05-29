Erdoğan: "Daha 2 ay önce, cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir."
29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:16
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:16
YORUM YAZ