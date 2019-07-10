0553 313 94 23

Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni daha ileriye nasıl taşırız, eksiklerini aksaklıklarını nasıl düzeltiriz, onun yollarını arıyoruz."

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:13
Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni daha ileriye nasıl taşırız, eksiklerini aksaklıklarını nasıl düzeltiriz, onun yollarını arıyoruz."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Onaylandı! İsrail'den Kudüs'e yasa dışı 216 konut!
    1. Onaylandı! İsrail'den Kudüs'e yasa..
    2. Başkan Alim Işık: "Kütahya’nın trafik..
    3. İran ve Fransa nükleer anlaşmayı görüştü
    4. Göztepe, Ghilas ile yollarını ayırdı
    5. Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava
    6. Vahşet! Düğüne bir gün kala gelini..
    7. Başkan Özlü “Bilgi ve teknoloji..
    8. Amasya’da samanlık yangını: 10 ton..
    9. İsrail Doğu Kudüs'te 216 yasa dışı..
    10. Manavgat’ta TOKİ izdihamı
    11. "10 gün içinde mali tabloyu sunma..
    12. AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı boyunca..
    13. DEAŞ'ın "Kocaeli emirleri" davası
    14. Aliağa Belediyesinden vergi..
    15. İdrar yolundaki enfeksiyonlarla..
    16. HDP'li vekil tam 1 yıl sonra yemin etti!
    17. Feyzioğlu’ndan 'Yargı Reformu Paketi'..
    18. Adıyaman'da milattan sonra 6'ncı..
    19. IKBY Başbakanı Barzani'den ilk..
    20. Alman bilim insanlarından Marmara..
    21. Tokyo olimpiyat madalyaları geri..
    22. Kaynanasını kanlı bezle tehdit edip 9..
    23. ’Aynalı Gölü’ne 20 bin sazan yavrusu
    24. Jandarmadan Yatağan’da esrar ve tarihi..
    25. İran'dan Erbil'in dağlık bölgesine..
    26. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
    27. Demek ki doğru yoldayız! Türkiye’nin..
    28. Karadeniz Off-Road Kupası, Rize'de..
    29. Trump’a ‘beceriksiz’ dedi, istifa etti
    30. Konya’da şoför ve vatmanlara yaya..
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"