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Erdoğan: "(Cumhur İttifakı) Bazı kalan yerleri de bizler daha sonra yine liderler olarak bir araya gelip nihai kararlarımızı da bu konuda vereceğiz."
06 Aralık 2018 Perşembe 12:00
Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:00
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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