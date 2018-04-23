Erdoğan, çocuklara Külliyeyi gezdirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kabul ettiği çocuklara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bazı bölümleri gezdirdi.23 Nisan 2018 Pazartesi 17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rengarenk kıyafetlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen çocukları ağırladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk bayrağının yer aldığı tablo ile çiçek takdim eden çocuklar, Cumhurbaşkanı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, Külliye'nin bazı bölümlerini gezdirdiği çocuklarla, daha sonra kabul salonunda bir süre sohbet etti.
Kaynak: AA
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