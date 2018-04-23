Erdoğan, çocuklara Külliyeyi gezdirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rengarenk kıyafetlerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen çocukları ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk bayrağının yer aldığı tablo ile çiçek takdim eden çocuklar, Cumhurbaşkanı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, Külliye'nin bazı bölümlerini gezdirdiği çocuklarla, daha sonra kabul salonunda bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA