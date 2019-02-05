Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Aramızdaki ihtilafların üstesinden gelebilmek ve var olan sorunları çözebilmek için iki ülke arasındaki iletişim ve diyalog kanalları her zaman açık olmalı." dedi.

Çipras ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki samimi diyaloğun hem bölge hem de halklar için önemli olduğunu belirten Çipras, iki ülkenin birçok konuda pozitif gündeme sahip olduğunu fakat 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeler arasındaki pozitif ilerlemeye engel teşkil ettiğini ifade etti.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden biri olduğunu söyleyen Çipras, "Yunanistan'ın size olan desteğini yineledim çünkü biz Yunanistan olarak insan haklarını destekleyen bir ülkeyiz. Yunanistan olarak her türlü darbeyi kınıyoruz ve karşısında duruyoruz." dedi.

Aleksis Çipras, iki ülke arasındaki bazı gelişmelerin ilişkilerde olumsuz etki yaptığını belirtti, Ege'de ve Yunanistan hava sahasında ihlallerde önemli artışlar tespit ettiklerini iddia etti. Çipras ayrıca, son dönemde hem deniz hem de havada tehlikeli olayların ortaya çıktığını ileri sürdü.

Çipras, sorunlara barışçıl çözümler bulmak için çaba gösterildiğini vurgulayarak, "Geçmişin bazı ön yargılarını, mantıklarını bir kenara bırakarak, uluslararası hukuka saygı çerçevesinde savaş tehditlerinin olmadığı bir ortamda ve karşılıklı anlayış çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirmek durumundayız." diye konuştu.

Aralık 2017'de 65 yıl aradan sonra ilk kez bir Türk cumhurbaşkanının Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Çipras, bu görüşmenin ardından birçok kişinin ziyaretin başarısız olduğu değerlendirmesinde bulunduğunu anımsattı. Çipras, "Ben onlara cevaben, tamamen açık ve samimi bir şekilde konuştuğumuz için bu ziyaret başarılı bir ziyarettir dedim." ifadesini kullandı.

Çipras, 4 yıldır yürüttüğü başbakanlık görevi süresince 4 kez Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Aramızdaki ihtilafların üstesinden gelebilmek ve var olan sorunları çözebilmek için iki ülke arasındaki iletişim ve diyalog kanalları her zaman açık olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Aleksis Çipras, "Sayın Erdoğan ile iyi bir iletişim içerisinde olmasaydım, biz kendisiyle kritik konuları görüşemezdik ki birçok kritik ve tehlikeli durumla karşı karşıya kaldık ve bunların üstesinden geldik." dedi.



İki ülkenin savunma ve dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ileriye dönük adımların devam edeceğini vurgulayan Çipras, "Bu ön koşullar oluşturulduktan sonra Ege'deki sorunların üstesinden gelebilmek adına inanıyorum ki ilerleme kaydederek, istikşafi görüşmeleri de başlatacağız ve bu görüşmelerde de ilerleme sağlayacağız." diye konuştu.

- "BM kararları doğrultusunda adil ve kalıcı bir çözüm gerekiyor"

Görüşmelerde, Kıbrıs konusunun da ele alındığını dile getiren Çipras, "Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini söyledim. Bu çözüm, hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin faydasına olacak bir çözüm olması gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Yunan Başbakan Çipras, "Geçmişte yapılan bazı hataları tekrar etmekte fayda yok. Dolayısıyla Kıbrıs ile ilgili olarak özellikle güvenlik konularında bir ön hazırlık görüşmelerinin yapılmasını önerdim." şeklinde konuştu.

Öte yandan, görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, enerji konusunun ikili ilişkilerde köprü rolü oynaması ve engel teşkil etmemesi gerektiğini dile getirdiğini belirten Çipras, ekonomik konularda ilişkilerin geliştirilmesinin de gündeme geldiğini aktardı.

Görüşmelerde güvenlik ve Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkileri konularının da masaya yatırıldığını söyleyen Çipras, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusuna ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını bilgisini paylaştı.

Çipras, AB-Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinin hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin yararına olacağı görüşünü paylaştı. Çipras, "Türkiye geçtiğimiz yıllarda son derece önemli demokratik reformlar gerçekleştirdi." dedi.

- "Yunanistan'da biz darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz"

Çipras, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan bir hukuk devleti olarak yargının aldığı kararlara saygı duymak zorundadır. Tabii Yunanistan'da biz darbecileri kabul etmekten hoşlanmıyoruz. Biz bu aşamada güvenlik konusundaki iş birliğimizi güçlendirmek durumundayız. Bu çerçevede hem bizim ülkemizde faaliyet gösteren hem de Ege'de, Meriç bölgesinde faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin üstesinden gelmek için iş birliğini artırmak zorundayız. Aynı iş birliğini diğer bütün suç örgütleriyle ilgili de yapmak durumundayız ve iyi bir iş birliği, komşuluk için gereken her şeyi yapmak konusunda mutabık kaldık."

Yunan halkının darbe girişimine kalkışanları kınadığını ve Yunanistan'ın demokrasiyi desteklediğini vurgulayan Çipras, "Yunanistan, kesinlikle istikrar ve demokrasi açısından tehlike oluşturan unsurları ve darbecileri destekleme niyetinde değil." ifadesini kullandı.

Çipras, yaz aylarında İzmir ile Selanik arasında gemi seferlerinin düzenlenmesi ve yeni bir iş forumu gerçekleştirilmesi konularında mutabık kaldıklarını ifade etti.



(Bitti)