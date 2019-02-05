Erdoğan-Çipras ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 üyesiyle Sen Sinot Meclisinin çalıştığını belirterek, "Dolayısıyla Lozan'a göre seçimini yapabilecek noktaya gelmiş oldu. Biz de herhangi bir çekincemiz yok, buradan böyle bir talep de gelince Sayın Çipras'ın Ruhban Okulu'nu ziyaret etmesi için 'hayırlı olsun' dedik." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çipras'ın "Kürsüye gelirken, Sayın Cumhurbaşkanı bana bugün 'imzalayacağımız herhangi bir anlaşma yok, belki bir sonraki görüşmemizde imzalayacağımız anlaşmalar olacaktır." sözlerine karşılık, şunları söyledi:

"Önümüzde, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı inşallah Selanik'te olacak. Büyük ihtimalle o toplantıya iş adamlarıyla da beraber gideceğimiz için orada muhakkak anlaşmalar da olacak. Dolayısıyla Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'de imzaları atacağız."

Bir gazetecinin, Çipras'ın Türkiye'ye yaptığı ziyareti neden bu zaman diliminde gerçekleştirdiğini belirterek, konuya ilişkin yorumu sorulan Erdoğan, "Siyasetçilerin görevi düşman kazanmak değil, dost kazanmaktır, onun çalışması içerisinde olmaktır. Aksi takdirde siyaset yapamazsınız, sürekli olarak kan kaybedersiniz. Biz bu anlayışla siyasetimizi yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

- "38 bin cilt o zaman kitap vardı"

Çipras'ın, uzun bir süre sonra yapacağı Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaretine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, 1971'den bu yana okulun kapalı olduğunu belirtti.

Aslında kapalı oluşunun sebebinin de o zamanki yönetimlere ait olan bir durum olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaten patrikhanenin, oranın işlevsiz hale geldiğini de görmesi sebebiyle adeta kapanmaya yüz tutmuştur." dedi.

Erdoğan, imam hatip okulunda okuduğu zaman, Heybeliada Ruhban Okulu'nu ziyaret ettiğini anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Dinler tarihi hocamız bizi alıp, oraya götürmüştü ve çok da zeki bir müdürleri vardı. Felsefe öğretmenleriydi fakat çok da zengin bir kütüphanesi vardı. Aklımda kaldığı kadarıyla, az önce ikili görüşmemizde de Sayın Başbakan'a söyledim, kütüphanesinde 38 bin cilt o zaman kitap vardı. Bizim arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir muziplik yaptı; 'Müdür Bey, bu kitapların hepsini okudunuz mu?' dedi. Müdür Bey de gayet zeki bir cevap vererek, 'son gelen dergilerden birkaç sayfa kaldı... Oğlum bu kadar kitap okunur mu? dedi.

Bütün öğrenciler ihtiyacına göre burada hangi kitabı okuması gerekiyorsa geliyor, açıyor ve onu okuyor. Şimdi o benim orta öğretimde, imam hatip'te 7. sınıfta filan olduğum dönemdi, hakikaten o günde bile çok az öğrenci sayısına sahipti. 1971'de de orası kapandı."

- "15 üyesiyle Sen Sinot Meclisi çalışıyor"

Şimdi ise gelinen noktada Heybeliada Ruhban Okulu'nda eğitim-öğretimin olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sürekli Sayın Çipras ve önceki başbakanlar hep gündeme getirdiler, ben de kendilerine sadece 'Batı Trakya'daki müftüler meselesini önlerine koydum. 'Siz de gelin şu izi çözün, biz de bu işi çözelim bizim açımızdan bir sıkıntı yok.' dedim.

Sen Sinot Meclisinde sayısal olarak bir ara 7'ye düşmüşlerdi. Ben Sayın Bartholomeos'a haber gönderdim. 'Bize bu noktada, Lozan'a göre, Sen Sinot Meclisinde görev alacak din görevlileri verin, ona göre biz bunları vatandaşlığa alalım ve Sen Sinot Meclisini çalışır hale getirelim.' Bize isimler verildi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptık ve şu anda 15 üyesiyle Sen Sinot Meclisi çalışıyor. Dolayısıyla Lozan'a göre seçimini yapabilecek noktaya gelmiş oldu. Biz de herhangi bir çekincemiz yok, buradan böyle bir talep de gelince Sayın Çipras'ın Ruhban Okulu'nu ziyaret etmesi için 'hayırlı olsun' dedik ve yarın bu ziyareti gerçekleştirecekler. Ben yine 'hayırlı olsun' diyorum."

(Bitti)