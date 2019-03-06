Erdoğan çiftçilere müjdeyi verdi! "3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çiftçilere seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

2019 yılı destekleme ödemelerini hızla gerçekleştiriyoruz. Yılın ilk iki ayında 5 milyar liralık destekleme ödemesini yaptık. Mart ayında yapılacak desteklerin de müjdesini paylaşmak istiyorum.

Mart ayı içinde alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira, diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira, yem bitki desteklerinde 98 milyon lira, sulama desteğinde de 148 milyon lira olmak üzere 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız. Böylece yılın ilk 3 ayında üreticilerimize 8 milyar 770 milyon liralık desteği sağlamış olacağız.

Tarım ve hayvancılığın ülkemiz bakımından taşıdığı önemi çok iyi bilen bir yönetimiz. Çiftçilerimize bugüne kadar yaptığımız 126,8 milyar liralık destek ödemesi, bunun en somut ifadesidir. Türkiye 2002 yılında tarımsal milli gelir bakımından 37 milyar lirayı bulmayan bir büyüklüğe sahipti. Tarımsal destek 1,8 milyar lirayı ancak buluyordu. Bugün artık ülkemiz tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

Tarım arazilerinin bölünmesinin önüne geçiyoruz

Tarımdaki konumumuzu daha da güçlendirmek için pek çok çalışma yapıyoruz. Biri de arazi toplulaştırmasıdır. Geçtiğimiz 10 yılda 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırmasını tamamladık.

48 bine yakın genç çiftçimizi 1.5 milyar liraya yakın destekledik. Tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçiyoruz. 1 milyon hektarlık arazinin bölünmesini engelledik.

Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz.

Spekülatörleri milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz

Spekülatörlerin gayesi üreticinin hakkını korumak değil, bir kısmı kar hırsıyla hareket ederken, bir kısmı daha derin emeller güdüyor. Bu tür tezgahları bozmaya devam edeceğiz. Tüm ülkeme sesleniyorum, hiç kimsenin ne üreticimizin alın terine, ne tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz ona göre muamele ediyoruz.

Ülkemizde en çok tartışılan hususlardan birisi hayvancılıktır. Çok uğraşmamıza rağmen hala vatandaşlarımıza istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf ediyorum. Üretimdeki artışlar sayesinde kişi başı süt tüketimi 122 litreden 258 litreye yükseldi. Kırmızı et tüketimi 6,1 kilodan 15 kiloya çıktı. Yapmamız gereken girdi maliyetlerini düşürerek, üretimi teşvik etmektir.

İthalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz

Hayvancılıkta yerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. İşe yem ve gübre ürtetimini artırmakla başlamamız gerekiyor. Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz.

Geçtiğimiz 17 yılda ülkemizi 3,5 kat büyüttük. Önümüzdeki dönemde 10 ekonomi arasına girmesi için en az iki katlık büyüme gerçekleştirmemiz lazım. Kim ne hizmet verdi, ne hizmet veriyor. Siyaset gözlüğünün ötesinde bir sağduyu ile değerlendirmenizi istiyorum. Bugün oynanan oyunları daha iyi anlama imkanı bulacağınıza inanıyorum. Hedeflerimize ulaştığımızda karşımıza engeller çıkarılıyor.

AK Parti gibi orman varlığını artırmış bir partiye ağır suçlamayla, ağaç kesiğimiz bahanesiyle gezi oyununu yaptılar. Bölücü terör örgütünün çukur eylemleriyle ülkemizin Güneydoğu Anadolu’su mahvedildi. Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devletin gönderdiği parayı Kandil’e gönderenlerle yola devam edecek halimiz yoktu. Kayyumlar vasıtasıyla şimdi bölgede konutlar bitiyor, sahiplerine teslim ediliyor.