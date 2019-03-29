Erdoğan: "CHP'ye, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; böyle bir ittifak sizin içinize siniyor mu? Böyle bir ittifakın amacının belediye başkanlığı kazanmak, İstanbul'u yönetmek olması mümkün mü? Demek ki işin ardında ba

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