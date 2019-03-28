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Erdoğan, CHP'li adayın tepki gösterdiği şehit eşiyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın tepki gösterdiği şehit eşi Gülcan Demiryürek'i cep telefonuyla araması aileyi mutlu etti- Gülcan Demiryürek: - "Cumhurbaşkanımız zaten şehit ailelerinin yanındaydı ama bu olaydan dolayı bizi arayıp destek vermesi bizim için ayrıca gurur verici"

28 Mart 2019 Perşembe 14:14
Erdoğan, CHP'li adayın tepki gösterdiği şehit eşiyle görüştü

ADANA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın tepki gösterdiği şehit eşi Gülcan Demiryürek'i cep telefonuyla araması aileyi mutlu etti.

Erdoğan, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'i cep telefonuyla aradı.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Demiryürek, Erdoğan'ın kendisini aramasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dünkü tatsız olaydan dolayı bizi arayarak desteğini belirtti. Her zaman yanımızda olduğunu söyledi. Hukuki sürecin başlatılacağını, her zaman her daim yanımızda olduğunu, tüm şehit ailelerine destek olacağını, bu tatsız olaydan dolayı tüm Türkiye genelinde rahatsızlık duyulduğunu belirtti. Bütün ailelerle birlikte herkesten destek görüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan da büyük destek aldık. Kendisine teşekkür ediyorum. Arkamızda olması, bize destek olması... Cumhurbaşkanımız zaten şehit ailelerinin yanındaydı ama bu olaydan dolayı bizi arayıp destek vermesi bizim için ayrıca gurur verici."

- "Hukuki süreç başlatmayı düşünüyorum"

Demiryürek, dün bütün şehit ailelerinin kahvaltı programına davet edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben de katıldım. Gidip sorularımı sormak istedim. Kahvaltı sırasında Zeydan Bey kürsüye çıktı. Ben de sorumu sordum, 'Eşim 2016 yılında çukur olaylarında şehit düştü, bu çukurlar yapılırken kimse ses çıkarmadı ve siz bu insanlarla şu an birliktesiniz, benim kızım babasız büyürken, bana bunun açıklaması yapın.' diye sordum. Karşılık olarak bana, 'gelmeseydin' demesi beni yıktı. Beklenmeyen bir cevaptı, ayrıca da salondan kovulduk kibarca. Dışarıya çıkarken de tartaklayarak çıkardılar. Kötü bir olaydı. Açıkçası şehit ailelerine yönelik 'oy toplama gösterisi' gibi bir şeydi ve bununla da sonuçlanınca herhalde böyle bir tepki aldık."

Herkese desteklerinden dolayı teşekkür eden Demiryürek, "Ben de hukuki süreç başlatmayı düşünüyorum. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da destek verdiğini dile getirdi. Ben belediyelerde CHP'li, HDP'li hiçkimseyi istemiyorum. Sadece Adana'da değil tüm Türkiye genelinde istemiyoruz." ifadesini kullandı.

- Olayın geçmişi

Millet İttifakı'nın CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, bir otelde verilen yemekte şehit aileleriyle bir araya gelmiş, şehit eşi Gülcan Demiryürek, Zeydan Karalar'ın konuşma için kürsüde bulunduğu sırada ayağa kalkarak tepki göstermişti.

Demiryürek'in sözlerine belediye başkanı adayı Karalar'ın da tepki göstermesi üzerine, şehit eşi toplantıyı terk etmişti.

- Erdoğan'dan "yargı süreci" açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınında, "CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın şehit eşine hakaret ettiği" iddialarının sorulması üzerine, şu yanıtı vermişti:

"Burada bir duyarsızlık var, nedir? Bu şehit yakınlarıyla bir kahvaltı olduğuna göre, bu hanım kardeşimize bu saygısızlık, edepsizlik yapıldığı zaman ben beklerdim ki o salon hem buna gerekli tepkiyi göstersin, ondan sonra da bu salonu terk etsin."

Erdoğan, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza da talimatı vereceğim bu gece, onun da bunun takibini isteyeceğim. Ve böylece burada bir yargı sürecini de ayrıca başlatmamız lazım." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:14
  1. Adana

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