Erdoğan: "CHP ve onlarla birlikte hareket eden bir kesim her seçim öncesinde ve sonrasında suyu bulandırmak, kafaları karıştırmak için ortalığı velveleye veriyor. Her seferinde hakkettikleri cevabı milleten de Seçim Kurulu'ndan da aldıkları halde aynı ter

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