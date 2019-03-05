Erdoğan: CHP, HDP, sözde İYİ Parti, Saadet, bunlar hep beraber, dörtlü çete

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak'ta, haydi defol oraya git." dedi.

Erdoğan, partisinin Sancaktepe mitinginde, kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul genelinde 23 ilçede 65 bin 399 adet riskli yapı tespit edildiğini, bu yapılarda bulunan 245 bin 153 adet konut ve iş yerinin yıkımının yapıldığını anlattı.

Sancaktepe'de yaşayanlardan bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Erdoğan, "Kiranızı, her şeyini veriyoruz, vereceğiz. Şu ana kadar hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın biz de o evleri yıkalım ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp, o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım." diye konuştu.

Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ilçeye yakın yerlerden geçtiğine değinerek, şöyle devam etti:

"CHP, bu köprüye de karşı çıktı. Onların geçmişinde bunlar birinci köprüye de ikinci köprüye de üçüncü köprüye de karşı çıktılar. Bunlar Marmaray'a da Avrasya Tüneli'ne de karşı çıktılar. Belediye başkanıyım İstanbul'da, üniversiteli öğrencilere burs veriyorum, bunu Anayasa Mahkemesine götürdüler. Hani 'Biz, sosyal yardım...' filan diyorlar ya yalan. O zamanki Anayasa Mahkemesi maalesef onların isteği doğrultusunda karar verdi. Ben başbakan olana kadar maalesef belediyeler artık burs veremedi. Başbakan olunca ne yaptım? Bu sefer ben de tuttum burs işini direkt olarak Başbakanlığa bağladım. 'Burs ve krediyi başbakanlıktan alabilirsiniz.' dedim bütün gençlere. Şimdi bunu daha da değiştirdik, 'Kredi Yurtlar Kurumundan burs ve krediyi üniversite gençliği alabilir.' dedik. Gençlere sesleniyorum: Tüm üniversiteli gençlik, eliniz boş dönmezsiniz. Her müracaat eden ama burs ama kredi... Tabii bizim gençler biraz da kredi istemiyor, daha sonra ödeyecek ya onun için kredi istemiyor. Ödesen bile faizi yok mübarek ve iş bulana kadar da ödemiyorsun, iş bulduktan sonra ödüyorsun. Taksiti çok düşük, faiz yok. Ama kredi ama burs, al ya."

İsmail Erdem'in AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Biliyorsunuz Ataşehir bir soygun yeri olmuş. Her türlü alavere, dalavere, yalan, her şey var. Niye? Çünkü Bay Kemal'de de yalan var. Bana ve aileme iftira attı. Yargıya götürdüm. Şu anda diğer kazandıklarım hariç, onun meşhur 'Man Adası' diye tutturduğu bir yalanı vardı ya oradan mahkemelerden 2,5 milyon kazandım. Henüz parayı almadım ama mahkeme kararını verdi. Şimdi yargıya gitti Bay Kemal. Bunun için bir sandık kurdular. CHP'li milletvekilleri her ay maaşlarından beşer bin lira veriyorlar Bay Kemal'i kurtarmak için. Ben de dedim ki 'Bu parayı tahsil ettiğim anda, bu 2,5 milyonu Mehmetçik Vakfına vereceğim." diye konuştu.

- "Bu oyunu beraber bozmamız lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söylediğini aktararak, "Moderatör kendisine 'Suriye'de sıkıntılar var.' diye soruyor. 'Ne sıkıntısı var?' diyor. Yani adam hala YPG'yi, PYD'yi savunuyor. Oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu, adam hala bunları kabullenmiyor. Niye? Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi? Beraber." dedi.

HDP'li milletvekillerinin açıklamalarını katılımcılara izleten Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Orta Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi var. 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak'ta, haydi defol oraya git. Şimdi ben Sancaktepe'de tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozalım. Ben size kardeşlerim diyorum, çünkü Türk de Kürt de benim kardeşim, Lazı, Boşnağı, Romanı, Arnavutu, Abazası, hepsi benim kardeşim. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Bizim farkımız bu. Ama gelin, bu teröristlerle beraber olmayın. Bay Kemal bunlarla kol kola, omuz omuza dolaşıyor. CHP, HDP, sözde İYİ Parti, Saadet, bunlar hep beraber, dörtlü çete. Bu oyunu beraber bozmamız lazım."

Erdoğan, tanzim satış noktalarına değinirken, "Bir anda fiyatları yarı yarıya indirdik. Vatandaş bize teşekkür ediyor. Bay Kemal de çıkmış, 'Kuyruklar oluşmaya başladı.' diyor. Bay Kemal, bunlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu varlık. Bay Kemal'in genel müdür olduğu zaman ölüler rehin alınıyordu hastanelerde. İnanın buna 1 koyun teslim edin, kaybeder gelir. 9 kere seçim kaybetti hala bırakmıyor koltuğu. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar seçim kaybedeceksin hala orada kalacaksın. Yok öyle birisi. Ama bu adam öyle, çok seviyor koltuğu. Sayın Baykal'ı da öyle aldattı. 'Ben yoğum' dedi, ertesi gün adaylığını açıkladı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin ihale hazırlıklarının devam ettiği de sözlerine ekledi.

Sancaktepe Belediye Meydanında düzenlenen mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da vatandaşlar katıldı.

Erdoğan, miting sonrası vatandaşlara keten bezden çanta içerisinde çay dağıttı. Sancaktepe'den seçim otobüsüyle ayrılan Erdoğan, yolda da oyuncak ve çay dağıttı.

(Bitti)