Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP demek çöp dağları demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe İlçe Kongresi’nde konuştu. İstanbul'un CHP'li belediye tarafından yönetildiği dönemi hatırlatan Erdoğan, "CHP demek çöp dağları demektir, CHP demek hava kirliliği demektir, CHP demek susuzluk demektir" dedi.

Maltepe'deki kongrede partililere seslenen Erdoğan, "Maltepe referandumda yüzde 37'lik oranla maalesef sınıfta kaldı. Maltepe'de en azından sonuç tam tersi olmalıydı. Hep ne dedik, aşk ile çalışan yorulmaz dedik. AK Parti olarak Maltepe'de geçmişte belediye başkanlığı kazanmış partiyiz. Bu sonuç bize yakışmadı. Gençlerin bu heyecanını görünce kararlılıklarını görüyorum. Şimdiden 2019'u görüyorum. " dedi.

"BİZ HİZMET GÖTÜRÜRKEN MEZHEPÇİLİK YAPMADIK"

'Maltepe'nin 1994'ten bu yana değişimini en yakından bilenlerdenim' diyen Erdoğan, "Maramay'a binmeyen var mı?, Nasıl güzel değil mi? Bay Kemal binmemiştir. Niye Avrasya Tüneli'ni niye yaptık. Dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü, biz de arabaları denizin altından geçiririz dedik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. O sırada bizim seçim faaliyeti gösteren arkadaşları ziyaret etti. Anamuhalefetin de çadırını ziyaret ettim. 'Ne yaptınız ki' dedi. 'Neden adını Yavuz Sultan Selim koydunuz, kendi adınızı verseydiniz' dedi. Bu soruyu soran mezhepçi yaklaşımla sordu. Ama biz hiçbir zaman mezhepçi olmadık. Yakışan neyse onun adımını attık. Biz hizmet götürürken alevi-sünni ayrımı yapmadık, tüm milletimize hizmet götürdük. Maltepe'nin şurasında şu var diyip su götürmemezlik ettik mi? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. İzmir otoyolu çalışmaları sürerken, orada CHP'li belediye var yapmayalım dedik mi? Orada benim insanım yaşıyor. Bu himzetler milletimedir. Çanakkale'de CHP, Tekirdağ'da CHP belediyesi var. Oraya hizmet götürmeyelim dedik mi? Niye yapıyoruz; at denize halik bilmezse malik bilir." diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL'U İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPACAĞIZ"

Kanal İstanbul'un ihalesi yakında yapılacak diyen Erdoğan, "Bazıları bu projeyle ilgili konuşuyordu. Boğaz'daki kaza her şeyi gözler önüne koydu. Bu projeyi isteseler de istemeseler de yapacağız." dedi.

Kardeşlerim CHP demek susuzluk demektir diyen Erdoğan, "CHP demek çöp dağları demektir, CHP demek hava kirliliği demektir. Geldik 1 milyon 250 bin aileye doğalgazı bağladık ve hava kirliliğini çözdük. Melen Çayı ve pek çok projeyle su sorununu çözdük. Boğazın altını sadece tünel değil, su borusu sistemleriyle de geçtik." diye konuştu.

"4 BİN 163 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

81 milyon tek milletiz, bizi bölemeyecekler diyen Erdoğan, "Türkiye kızıl elmasının peşinde olacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere bu vizyonda değerlendirdiğinizde yerli yerine oturduğunu göreceksiniz. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4163 oldu. Onlar kaçacak biz kovalayacağız."