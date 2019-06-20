Erdoğan: "CHP adayı zaten tüm söylemini yalan ve takiye üzerine kurmuş. Yalanları ortaya çıkmasın diye, artık son iki gün kritik, televizyonlara çıkmama kararını arkasındaki yöneticiler aldılar ki bu tür kaçış aslında bir FETÖ adetidir."

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