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Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili bugün açıklama yapacağı duyuruldu.

07 Ekim 2018 Pazar 12:18
Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklama yapacak

Çarşamba günü Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğuna giren ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilişkin iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkilinin Kaşıkçı'nın öldürülmüş olabileceğini ifade etmesi, dünya medyasında büyük bir yankı uyandırırken, dün geç saatlerde El-Cezire muhabiri Muhammed Ünalmış'tan da bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün konuyla ilgili bir açıklama yapacağını iddia eden Ünalmış, dün sosyal medya hesabı üzerinden oldukça önemli bir açıklama geldi.

İşte El-Cezire muhabirinin açıklamaları

"Türk polisi gerçekleri ortaya koyacak görüntüleri paylaşacak. Cemal Kaşıkçıyla ilgili bütün detayları ortaya koyacak bir video görüntüsü paylaşacak.Ve Erdoğan yarın konuyla ilgili açıklama yapacak.""Gerçekler çok acı! Ve büyük bir ihanet var."

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 12:18
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Açıklama

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