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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çatışma' iddialarına cevap verdi!

İstanbul'da Cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rasulayn'da çatışma yaşandığı iddialarını yalanladı.

18 Ekim 2019 Cuma 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çatışma' iddialarına cevap verdi!

Türkiye ve ABD dün Fırat'ın doğusunda 32 km'lik güvenli bölge oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Cuma namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namaz çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Söz konusu değil"

Dünkü anlama sonrası Rasulayn bölgesinde çatışmalar yaşandığı iddiaları sorulan Erdoğan söz konusu haberleri yalanladı. Erdoğan "Milli Savunma Bakanımdan aldığım haberde böyle bir çatışma söz konusu değil." dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 14:04
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. ABD
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  6. çatışma

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