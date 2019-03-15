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Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (5) - "Sadece doktorlar değil, askerlerimizi, jandarmamızı, polisimizi, öğretmenlerimizi, din görevlilerimizi kapsayan tüm bu noktada bu 3600 ek göstergeyle ilgili bir beklenti var. Bu beklentiyi de inşallah parlamentonun açılışından sonra gündemimizde arkadaşlarımız bununla ilgili çalışmalarını yaptılar. İnşallah bunu hayata geçireceğiz" - "(Fazıl Say) Kendisinden 29 Ekim için şöyle bir beste yapmasını istedik. O da bir beste 29 Ekim için yapacak. Onu da şöyle ayrıca bir, iki parçasıyla destekleyerek, bize zannediyorum bir saatlik bir sunumu olacak"

15 Mart 2019 Cuma 00:34
Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sadece doktorlar değil, askerlerimizi, jandarmamızı, polisimizi, öğretmenlerimizi, din görevlilerimizi kapsayan tüm bu noktada bu 3600 ek göstergeyle ilgili bir beklenti var. Bu beklentiyi de inşallah parlamentonun açılışından sonra gündemimizde, arkadaşlarımız bununla ilgili çalışmalarını yaptılar. İnşallah bunu hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Show TV, Bloomberg HT ve HaberTürk TV ortak yayınında, piyanist Fazıl Say'ın 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vereceği konsere değindi.

Gazeteci Ece Üner'in "Toplumun bunun gibi başka hamlelere de ihtiyacı var mı?" şeklindeki sorusuna, Erdoğan, şöyle yanıt verdi:

"Şüphesiz. Bu konuda atılacak adımlar tabii çok çok önemli. Tabii Fazıl Bey'le de oradaki buluşmamız, o davet önemliydi. Çok şeyler de söylendi başkaları tarafından, mesajlar atıldı, vesaire yıldırmaya yönelik. Ben arkadaşlarıma dedim 'Gideceğim.' Amerika'dan Senatör Lindsey (Lindsey Graham) o gün benim misafirimdi. Kendisine 'Yoğun bir programın yoksa buradan beraber prömiyere gidelim.' dedik. O da kırmadı, o da geldi. Birlikte izledik. O da çok çok memnun oldu. Hatta o da Trump'a da anlatmış. Trump da bana söyledi, 'Böyle böyle bir şey de olmuş.' dedi. 'Gayet güzel geçti.' dedik. Kendisinden 29 Ekim için şöyle bir beste yapmasını istedik. O da bir beste 29 Ekim için yapacak. Onu da şöyle ayrıca bir, iki parçasıyla destekleyerek, bize zannediyorum bir saatlik bir sunumu olacak. Çünkü bizim hakikaten salon muhteşem. Yani diyebilirim ki tam bir opera binası oldu. Eksikleri de olabilir ama şu anda ülkemizde henüz onun benzeri yok. Fazıl Bey'in orayı da beğeneceğine inanıyorum."

Erdoğan, sanata her zaman çok değer verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini aktararak, "Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık. Deprem tehdidi altında olan bir yerde. Daha önce orayı yıkmayı düşündüğüm zaman çok tepki aldım. Halbuki benim yıkmak isteyişimin sebebi, ihtiyaca cevap vermeyen bir yerdi. Bunun için böyle bir adımı atmak istedim. Sonra tabii depremle ilgili raporlar gelmesine rağmen, malum tipler, direndiler. Gezi olaylarında oraya ne tür pankartlar, afişler asıldığını biliyorsunuz. Bölücü terör örgütünün başının resimlerinin olduğu posterler astılar ama artık biz orayı yıktık. Şimdi hem daha büyük hem de çok çok muhteşem bir projeyi orada hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nin 2 yıl içinde hizmete gireceğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Harbiye Kongre Merkezi'ni de biz 17 ayda bitirdik. Orası da yan tarafında bir tiyatro merkezi vardı. Fakat orası da çok ufaktı. Dedik 'Biz daha büyüğünü yapacağız, daha güzelini yapacağız.' ama ne isyanlar, ne isyanlar, hep 'istemezük'... Biz altında üç bin kişilik o dev salonu yaptık. O da bir yarı operadır. Orayı yaptık. Öbür tarafta da malum o tiyatro merkezini yaptık. Şimdi her ikisi birbirinin mütemmimi oldu. Orası adeta bu işin merkezi gibi oldu. Bir tarafta malum eski bizim Spor Sergi Sarayı'nın olduğu yer, öbür tarafta bunlar, orada artık her türlü ihtiyaca cevap verebilir hale geldi."

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla görüntülerini içeren video da izletildi. Çocuklarla zaman geçirmekten büyük keyif aldığını dile getiren Erdoğan, "Çocuklara karşı hakikaten duygularım farklı. Elhamdülillah 7 tane torun sahibi olduk. Rabbim inşallah daha fazlasını lütfeder ki torunlar evlatlardan daha fazla seviliyor. Ülkede de bütün bu tür çocuklar, hepsi torunlarım gibi oluyor. Hepsinin sağolsun, ilgileri, sevgileri bambaşka. Ben de tabii onlarla bütünleşmek için, erkek çocuklara araba, kız çocuklarına bebek dağıtarak gidiyorum." dedi.

Çocukların yanı sıra annelerin çocukları ve yaşlı teyzelerin torunları için kendisinden oyuncak istediğini belirten Erdoğan, "Şimdi mesela çay dağıtıyoruz, çaya ilgi yok biliyor musunuz, arabaya ilgi var." ifadelerini kullandı.

Bu sevginin kalıcı olmasını istediğini dile getiren Erdoğan, "Onun için meydanlarda Rabiamız dediğim tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet duygusuyla geleceğe yürürüz. Çünkü bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu işin başka çıkışı yok." diye konuştu.

Erdoğan, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldığını hatırlattı. Hastanenin Avrupa'nın bir numarası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Belediye başkanlığımdan itibaren bu hayalle hep yaşadım. Başbakan oldum, 'Ne zaman bu adımı atacağız?' dedim. Gördüğünüz dev eser Avrupa'nın bir numarası. İç donanımı, vesairesiyle, 3 bin 700 yataklı bir hastane. Bunu da çok eleştirdiler." dedi.

Hastanenin son teknolojiyle donatıldığını vurgulayan Erdoğan, bunun sağlık çalışanlarını da çok mutlu ettiğini ifade etti.

3600 göstergeyle ilgili beklentiye de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece doktorlar değil, askerlerimizi, jandarmamızı, polisimizi, öğretmenlerimizi, din görevlilerimizi kapsayan tüm bu noktada bu 3600 ek göstergeyle ilgili bir beklenti var. Bu beklentiyi de inşallah parlamentonun açılışından sonra gündemimizde, arkadaşlarımız bununla ilgili çalışmalarını yaptılar. İnşallah bunu hayata geçireceğiz ve bu sıkıntıyı da inşallah böylece aşmış olacağız ve bunu biz vaadini yaptık, hayata geçirmesini de inşallah bu yıl içinde gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, konuşmasını tamamladı.

(Bitti)


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 00:34
  1. canlı yayın
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. HaberTürk

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