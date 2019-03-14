Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim." dedi.

Erdoğan, Show TV, Bloomberg HT ve HaberTürk TV ortak yayınında "beka" konusundaki soru üzerine, Türkiye'nin terörle mücadelesinde asker, polis, sivil çok büyük kayıplar verdiğini belirterek, "Türkiye güçlenip bağımsız adımlar attıkça, bir yıpratma savaşıyla hep karşı karşıya kaldı." dedi.

"Bu beka savaşında en önemli muhataplar belli, içeride PKK ile çok ciddi mücadeleler verildi, DHKP-C var, FETÖ'cüsü var, DEAŞ bir sızma hareketi yapmaya çalıştı. Sınırların öbür tarafına gidiyorsunuz, PKK'nın yan kolları, YPG, PYD gibi terör örgütleri var. Bütün bu terör örgütleriyle bir mücadele ki bunların hepsi aslında bir beka mücadelesinin terör koalisyonuna tam manasıyla bir tanım getiriyor." diyen Erdoğan, bunlara karşı mücadele verdiklerini vurguladı.

Erdoğan, muhalefetin Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söylediğini aktararak, "Peki PKK'yı, YPG'yi, PYD'yi, FETÖ'yü, DEAŞ'ı nereye koyacaksın? Bunları yok mu farz edeceğiz? Bunlar olmadan yaşanan bir Türkiye mi var diyeceksiniz? Şimdi ana muhalefetin başındaki zat bunu söylüyor, 'Türkiye'nin beka mücadelesi diye bir sorunu yoktur.' Hatta daha da ileri gidiyor, 'Türkiye'de Suriye'nin içinde bulunan YPG, bizi mi vuracak?' diyor. Lafa bak. Bu kadar bir insan bakar kör olabilir mi?" değerlendirmesini yaptı.

Yerel seçimlerle "beka" vurgusunun çelişip çelişmediğinin sorulması üzerine Erdoğan, "Demokrasiyi yerelde hazmedemezseniz, genelde bunu yaşayamaz ve hazmettiremezsiniz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz tabii şu anda hem merkezi yönetimde iktidarız bunun yanında da Türkiye'nin genelinde kahir ekseriyetiyle yerelde de belediye başkanlıklarını elinde tutan bir iktidarız. Hesabı yaparken her iki pencereden de bakıyoruz. Her iki pencereden bakarak 'Beka meselesi yok.' diyerek önümüzde duran gerçeği hafife almaya, sulandırmaya çalışanlara karşı biz bu işin ne kadar ciddi olduğunu dillendirmeye mecburuz. Çünkü coğrafyamıza kan ve gözyaşı hakim olmuşken, tehlike sınırımıza kadar dayanmışken kimse bizden bu konuda susmamızı bekleyemez, kimse bize 'polisini, askerini çek bir kenara, Güneydoğu'da mücadeleyi sürdüren korucularımız çek bir kenara.' diyemez. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. 'Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gireceğiz.' dedim girdik, giriyoruz, girmeye de devam edeceğiz. Benim vatandaşımın huzur bulması lazım, refah içinde olması lazım. Vatandaşımın huzuru olmazsa biz huzur bulamayız. İşin üzerine üzerine gidiyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, korucularımız hepsi ölümüne ölümüne hassasiyeti gösteriyorlar; kar, kış, boran, fırtına demeden işin üzerindeler."

"Kayyumlarla gerçekten oralarda çok çok güzel yatırımlar yapılmış çünkü verdiğimiz paralar, Kandil'e gitmemiş, halka gitmiş, altyapıya, üstyapıya gitmiş." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde Doğu ve Güneydoğu'daki kentsel dönüşümleri yürüttüğünü, çalışmaları koordine ettiğini anlattı.

Erdoğan, "Buralarda ne yağmur suyu kanalları ne atık su kanalları ne içme suyu kanalları... Böyle bir şey yoktu. Kayyum sistemine geçtikten sonra bunlar yapıldı. Hakkari'nin caddelerinden, sokaklarından atık suların aktığı zamanı bilirim. Benim orada yaşayan vatandaşım, bu pisliğe mahkum edilmeye layık mı? 'Oradan bana oy çıkmıyor.' diye bakmadık biz. Çıksın çıkmasın. 'Batıda ne varsa orada da onun olması lazım' dedik ve yaptık. Bütün bu sınavları başarıyla vermiş olan böyle bir ismi de -5 dönem zaten Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış, milletvekili, bakan- Ankaramıza, başkentimize layık gördük ve Ankara'da da adayımız oldu. " diye konuştu.

- "Bir teröristin tanımı neyse bunlarda o var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörü destekleyenlere bedduasına ilişkin bir videonun ardından, şunları görüşleri dile getirdi:

"Kuru kuruya beddua etmenin hiçbir anlamı yok. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Şu anda CHP, HDP ile ortak mı, ittifak içinde mi? Sözde İYİ Parti ile ittifak halinde mi? Saadet Partisi ile ittifak halinde mi? Ben bunlara 'dörtlü çete' diyorum. İstanbul'da HDP'nin adayı var mı? Yok. Sözde İYİ Partinin var mı? Yok. Bazı yerlerde Saadet aday çıkarmış ama büyükşehir olarak adayları yok. Doğu ve Güneydoğu'ya gidelim, orada sözde İYİ Parti ile HDP'nin adayı var, CHP'nin adayı yok. Bu oluşumun adı Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle 'zillet ittifakı', benim ifademle 'illet ittifakı'dır. Bu ittifak ortada, 'Kim teröre veya teröriste destek verirse Allah belasını versin.' diyor. Senin zaten bedduaların tutmaz ki. Sen bunları hep seyrettin. Seyretmenin yanında bunlara çanak tuttun. Bunlarla dirsek teması olmanın ötesinde beraber yürüdün. Hala da beraber yürüyorsunuz. Şu anda bütün bu yerel seçimde senin ortağın HDP'dir, sözde İYİ Parti'dir, bundan daha alası olur mu? Şu anda terör örgütünün arkasındaki güç, hangi siyasi partidir? HDP'dir. HDP'nin arkasındaki güç hangi örgüttür? Bölücü terör örgütü."

Bir soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben hiçbir siyasi partiye oy verene 'terörist' ifadesini kullanmadım. Siyasetin bu kadar acemisi değilim. Şu anda siyasetin içinde olanların hepsinden çok daha tecrübeliyim. Bu genel başkanların hepsi, bunlar tecrübe yarışında benimle yarışamaz. Sözde İYİ Parti denilen hanımefendi sürekli partilerini değiştire değiştire en sonunda buraya gelmiş ve kendi partisinden de bir ara ayrılacağını söyledi ve sonra tekrar partisinin başına geri döndü. Ben kendisini ademe mahkum ederken, bana böyle bir sataşması, şusu, busu olmuyordu. Denizli'de çok ciddi bir yanlış yaptı. Neydi o yanlış? 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer...' Ardından Aydın'a geçti, 'Cumhurbaşkanının terörist dediği Aydınlı arkadaşlarım, kardeşlerim, vatandaşlarım...' Bu ifadeleri kullandı. Tayyip Erdoğan böyle bir şeye tahammül etmez, edemez, çünkü ben hiçbir vatandaşıma kalkıp da terörist diyecek kadar bu işlerin farkında olmayan birisi değilim. Daha kaba bir ifadeyle enayi değilim. Siyasetin içinde halkının bir defa gazabına gelmeyi asla düşünmeyen birisiyim, nerede halkın gazabına gelir, gelmez bunu da iyi bilirim. Ancak HDP'ye bunu derken, HDP'nin başındakiler, şu anda Edirne'de cezaevinde olan, birçok yerde cezaevinde olan HDP'nin milletvekili veya farklı şeyleri var, bu adamların hepsi şu anda bir teröristin tanımı neyse bunlarda o var."

(Sürecek)