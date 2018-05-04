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Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete seslenerek, "Bunların tek söyleyeceği şey Erdoğan'ı indirmektir. Diyelim ki, bunu başardınız. Bu ülkeye neyi vadediyorsunuz" dedi.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...

Restorasyonu biten Mısır Çarşısı'nın açılışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete seslenerek,  "Bunların tek söyleyeceği şey Erdoğan'ı indirmektir. Diyelim ki, bunu başardınız. Bu ülkeye neyi vaad ediyorsunuz. Şunu sorun, hangi büyük yatırımları yapacaksınız? Kanal İstanbul'u mu?, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü mü, Marmaray'ı mı yapacaksınız? Ne yapacaksınız yahu onu söyleyin. Şehir hastaneleri mi yapacaksınız? Sizin başınızdaki kişi SSK'nın başındayken milletimi inim inim inletti. Biz yapacaklarımız ile değil, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Bize saldıranlar, Afrin'de saldıranlar bunların döneminde saldırsa inanın vatan elden giderdi. Sizlerden rica ediyorum, karşınıza gelip de sizden oy isteyen Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka bir şey vaad etmeyenler, size bir şeyler sunar da, ikna olursanız, samimi söylüyorum, oyunuzu ona verin." dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:50
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Mısır Çarşısı

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