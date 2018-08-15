Erdoğan çağrı yapmıştı... MHP'li vekil iPhone'u sattı, Samsung aldı!

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'deki telefon bayisine gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, önce yanında getirdiği iPhone marka telefonunun satışını gerçekleştirdi. Ardından aynı bayiden Samsung marka telefon satın alan Cemal Enginyurt, hain darbe girişiminin arkasından Türkiye'nin ekonomik bir darbe ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Türkiye'nin üzerine oynanan oyunlar karşısında birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Enginyurt, "24 Haziran seçimlerinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği hedef doğrultusunda ‘lidere sadakat şerefimizdir’ diyerek Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması için gayret gösterdik. Ancak seçimlerin ardından ABD boş durmadı. 20 aydır hapiste yatan Brunson'un hiçbir problemi olmazken ev hapsine çıkarıldıktan sonra Trump resmen Türkiye'ye savaş açtı. Kasım ayında yapılacak seçimi de planlayarak ve ona göre hesap yapan Trump kendi iç siyasetine malzeme olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendine düşman seçti. Yaptırım ve ambargolar uygulamaya ve Türk milletini köşeye sıkıştırmaya çalıştı" dedi.

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ ÇAĞRI"

Enginyurt, dün Başkan Erdoğan'ın ABD mallarının boykot edilmesi gerektiğini söylediğini aktararak, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dünkü çağrısı bizim için çok önem arz etmiştir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Iphone telefonu olanların ve iPhone telefonu alacakların almaması yönündeki çağrısı bizim için adeta en önemli çağrı haline dönüşmüştür" diye konuştu.

Çağrıyı duyduktan sonra bugün itibariyle iPhone telefonunu teslim ettiğini belirten Enginyurt, "Buradan da iPhone telefonun kullanmayacağımı bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Yerine de bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Güney Kore menşeli Samsung marka telefonu kullanmaya başlayacağımı yine aynı şekilde bütün Türkiye'ye ilan ediyorum" açıklamasında bulundu.

Enginyurt, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnız bırakılmaması gerektiğinin de altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşılıksız bırakılmamalıdır. Türkiye'de tüm milletvekili ve il başkanlarını iPhone telefonunu bırakmaya ve terk etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANI IPHONE KIRDI

Öte yandan, MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz ise yanında getirdiği iPhone marka telefonu ayağının altında tekmeleyerek kırdı.