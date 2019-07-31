Erdoğan, Büyükanıt'ın eşi ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefonda görüşerek, tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gören emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Filiz Büyükanıt'tan tedavi süreciyle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Büyükanıt için Allah'tan acil şifa temennisinde bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.