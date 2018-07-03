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Erdoğan hamle butonuna bastı! "Güçlü adımlarla hedef 2023"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hamle butonuna bastı. Milletin mesajını aldık ve kolları sıvadık. Güçlü adımlarla 2023’e yürüyeceğiz" açıklamasında bulundu.

03 Temmuz 2018 Salı 08:21
Erdoğan hamle butonuna bastı! "Güçlü adımlarla hedef 2023"

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ikinci hamle dönemine geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, yeni hükümet sistemine ilişkin hazırlıklar, Doğu-Güneydoğu'daki dönüşümün sandığa yansıması, 2023'e giden yolda atılacak adımlar başta olmak üzere siyasi gündemi değerlendirdi. Eker, şu mesajları verdi:

ERDOĞAN TARTIŞMASIZ LİDER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti oyları arasındaki farkın nedenini doğru okumak gerekiyor. Burada partimizin bir oy kaybı söz konusu değil. Birisi doğrudan Türkiye'nin liderini seçme kararıydı. Halkımız güçlü bir lider istedi ve Erdoğan'a destek verdi. Diyarbakır özelinde HÜDAPAR 1 Kasım'da partimize destek vererek seçime girmedi. Bu seçimde ise kendi başkanını çıkarıp 35 bin oy aldı. Daha önce bize oy veren Saadet Partisi için de bu durum geçerli. Böyle baktığınızda Cumhurbaşkanımız ve AK Parti arasındaki oy farkı da kalkmış oluyor.

PKK BASKISI BİTTİ

HDP oylarının düşmesinde etkili iki konu var. PKK ile etkin mücadele sonuç verdi. Bugüne kadar bu partiye baskı ve tehditle oy veriliyor. Şimdi sıfırlanmasa da minimize edildi. HDP birçok ilde oy kaybı yaşadı.

GEREKLİ MESAJI ALDIK

AK Parti olarak milletin sandıkta verdiği mesajı aldık. Nitekim bu konuda Cumhurbaşkanımız da oy oranlarının iyi irdelenmesi ve analiz edilmesini istedi. İlgili komisyonlarımız detaylı çalışma yapacak. Biz de bu mesajları dikkate alarak çalışacağız.

İTTİFAK ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Yeni sistem ittifak oylarıyla birlikte kuruluyor. Türkiye için çok önemli bir gelişme. Bu başarıda AK Parti'nin büyük rolü var. İttifak oylarına bakınca Meclis çoğunluğu rahatça sağlandı. Böylece siyasette de yeni bir sayfa açılmış oldu.

GÜNDEMDE NELER VAR

Yeni sisteme ilişkin Cumhurbaşkanı kararnameleri yayımlanacak. Meclis'in çalışma takvimine göre uyum yasaları çıkarılacak. Yeni yasama dönemi Türkiye güçlü Meclis'le yeni sistemle olacak. Reformların hız, ekonominin güç kazandığı bir döneme giriyoruz.

SEÇİM TAKVİMİ DEĞİŞMEZ

Yerel yönetimleri, belediye meclisi, muhtarlar, encümenler gibi bütün boyutlarıyla düşünmek gerekir. Öncelikle bu seçimlerde toplumun verdiği mesajları doğru okuyup, gerekli adımları atarak yerel seçimlere girmek gerekir. O nedenle seçim takviminin öne alınacağını düşünmüyorum.

 OHAL KALKIYOR

Cumhurbaşkanımız da açıkladı OHAL'in kalkacağını. Bu konuya ilişkin hazırlıklar yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu gibi ilgili kurullarda görüşülerek kısa sürede kalkmasını bekliyoruz

ROTAMIZ GÜÇLÜ BÜYÜME

AK Parti 2023 hedefleri doğrultusunda olağanüstü bir çalışma temposuna girecek. 16 yılda çok büyük projelere, atılımlara imza atıldı. 2023'te 21 yıldır Türkiye'yi yöneten parti olacağız. Bu süreçte kazanımların, birikimlerin doğru şekilde ortaya konulması ve toplumun bir sonraki atılım takvimine hazırlanması hedefimiz. Altyapı projeleri, mega yatırımlar tamamlanırken, refahın tabana yayılması önceliğimiz olmaya devam edecek. Bu döneme "ikinci hamle" dönemi diyebiliriz. Rotamız güçlü Türkiye, güçlü büyüme.

(Sabah)

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 08:21
  1. Diyarbakır
  2. AK PARTİ
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Mehdi Eker

YORUM YAZ

  • DürüstDürüst1 sa önce
    Verilen mesaj baştan eksik;hemen 2018 den başlayarak yanlışlıkları(liyakat,adalet,milli eğitim ve fetö ile ciddi mücadele)düzeltelim 2023 kendiliğinden gelir.Unutmayalım bu hedef kolay bir hedef değil.Allah yardımcımız olsun.
  • ......1 sa önce
    Sayın Başkan siz önce idam butonuna bir zahmet basın.
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