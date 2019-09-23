Erdoğan: Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: Türkiye iklim değişikliğiyle başarıyla mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesinin farkındadır. İstanbul ile 81 vilayetimizin tamamında katı yakıtlar yerine doğal gaz kullanımını yaygınlaştırdık Türkiye bugün yenilebilir enerjide bölgesinde lider konumundadır. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023 yılında yaklaşık yüzde 30 seviyesine yükselteceğiz. - Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. 11 Kasım'da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. - Sıfır atık projemizi bütün ülkede yaygınlaştırıyoruz. - Bisiklet yollarını 1 km'den 4 bin km'ye çıkaracağız. - Her bir bölge için acil eylem planı yayınlıyoruz. Şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını azaltmak için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Ülkemizde plastik poşet kullanımını dörtte üç oranına düşürdük. Atıklardan geri kazanımın oranını yüzde 13'ten 35'e taşıyacağız. Bisiklet yolları da en önemli yatırım alanlarımızdan birini oluşturuyor. Bisiklet yollarını 4 bin kilometreye çıkaracağız.

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