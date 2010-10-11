Erdoğan, bugün Suriye’ye yarın Pakistan’a gidiyor

2 Ağustos’ta yaşanan ve 20 milyon insanın etkilendiği, 2 binin üzerinde insanın öldüğü sel felaketinden sonra Türkiye’de başlatılan yardım kampanyasında toplanan parayı Başbakan Erdoğan Pakistan’a götürecek. Başbakan Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde yaklaşık 200 milyon TL toplanmıştı. 12 Ekim Salı günü Pakistan’a gidecek Başbakan Erdoğan Çarşamba günü Türkiye’ye dönecek. Bu arada; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Suriye’ye günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile bir araya gelmesi öngörülen ziyaretinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.