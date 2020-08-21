Erdoğan bugün müjdeyi açıklıyor

Erdoğan liderliğinde tarihi misyonunu yeniden üstlenen Türkiye’nin sahadaki proaktif stratejisi, kazanımları da beraberinde getiriyor. Batılı devletler karşısında el pençe divan durmak yerine hangarlara girip geceli gündüzlü çalışma neticesinde yerli ve milli teknoloji üreten Türkiye, Doğu Akdeniz’deki krize anında müdahale ederek sismik arama faaliyetlerine girişmesi sonucunda büyük çaplı doğalgaz yataklarına ulaştı. Başkan Erdoğan’ın cuma günü müjde olarak açıklayacağı tarihi gelişmeleri uzmanlar, “Türkiye’nin yeni çağının başlangıcı” olarak değerlendiriyor.

Allah yardım ediyor

Akit’e konuşan Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Strateji ve Güvenlik Uzmanı Emk. Kurmay Albay Ali Coşar, Türkiye Yüzyılı’nın bugünden itibaren başlayacağını belirterek, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanımız büyük ihtimalle yeni ulaşılan enerji kaynaklarının müjdesini verecektir. Bilim adamlarının 21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağı yönünde tahminleri vardı, buna aynen katılıyorum ve inanıyorum. 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesiyle başlayan sembolik hamleler, 21 Ağustos Cuma gününden itibaren açıklanacak müjde ile devam edecek. Bu eksen değişikliği değil eksen yükselmesidir. Türkiye süper güçlere kafa tutarak yükselmektedir. Sahada aktif olan Türkiye’nin, Allah’ın yardımıyla önü açılıyor.”

Tarihi misyon

Türkiye enerji ihtiyacını hep ithalat yoluyla karşılamak zorunda kaldığına vurgu yapan Ali Coşar, şöyle devam etti: “Enerji konusunda son 18 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildi. Şu an ülkemizde dünyanın en büyük hacimli elektrik üreten güneş enerjisi tesisinin adımı atıldı. Ayrıca, Suriye’de Afrin, İdlib, Cerablus gibi bölgelerde yapılan başarılı operasyonlar. PKK gibi terör örgütlerine karşı aktif mücadelede hiçbir alan bırakmayan strateji. Yerli SİHA, İHA ve birçok savunma sanayi üretimi. Rüzgara, güneş ve nükleer enerjiye de ağırlık verilmesi. Akdeniz ve Ege’de haklarımızı yedirmeyerek yürüttüğümüz araştırma faaliyetlerimiz. Tüm bunlara bütün olarak baktığımızda yakın ve uzak tarihi misyonumuzu yeniden yüklendiğimizi görüyoruz.”

Kızılelma başlıyor

Türkiye’nin artık enerjide de savunma sanayinde de dışarı bağımlı kalmayacağını vurgulayan Coşar, şunları ifade etti: “Doğalgaz kaynaklarıyla gücüne güç katmış olacak olan Türkiye, kısa sürede G20’de ilk 10 ülke arasına girecektir. Yakında yerli savaş uçaklarımızı da Allah’ın izniyle yapıyor olacağız. Tek umudu Türkiye olan mazlumların duası kabul oluyor. Coğrafyamızdaki akan kanı durdurabilecek, gözyaşlarını silebilecek bir Türkiye geliyor. Müslüman olsun gayrimüslim olsun, dünyaya şefkat ve adalet dağıtacak Türkiye geliyor. Kızıl elma yürüyüşü bugünden itibaren başlayacaktır. Türkiye güçlenirse adalet güçlenir. Tüm Müslümanların ay yıldızın gölgesinde huzur içerisinde yaşayacağı günler yakındır.”

Zenginliklerimiz

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) İstanbul Danışma Kurulu Başkanı Muhammed Taha Gergerlioğlu, enerji alanında büyüyen Türkiye’nin güvenlik politikalarının da ivme kazanacağını söyledi. Gergerlioğlu, şunları kaydetti: “Doğal rezervlerle ilgili ciddi bulgular var. Büyük devlet olma yolunda Türkiye, gizlenmiş tüm zenginliklerine ulaşıyor. Akdeniz bölgesindeki kumpası çözmek, mükemmel bir şeydir. Buna yeni politikalar eklemek gerekiyor. Önce Osmanlı, sonra ümmet ve nihayetinde tüm insanlık coğrafyasına bakmamız lazım. Devleti yönetme biçimi Büyük Türkiye olarak değişmiştir.”

Meydan okuyoruz

Gergerlioğlu, şöyle devam etti: “Ayrıca ciddi özgüven sağlandı. Ve başkanlık sisteminin avantajı olarak ‘direkt karar alma’ mekanizmasının işlemeye başlaması, bürokrasi hantallığından kurtulmayı sağladı Türkiye’ye. Kızılelma oluşturulmaya başlandığından beri bütün azaları dirilen bir ülkedir artık Türkiye. 1. Dünya Savaşı sonrası şok geçiren ülkemizin şoktan kurtulma şeklidir bu günler. Bundan sonra Türkiye yeniden büyük bir kulvar içerisine giriyor. Tarihindeki misyonunu tekrar elde ediyor. Kafa kafaya meydan okuyuşlar devam edecek. Türkiye meydan okuyarak büyüyen bir ülke oluyor.”

Osmanlı ve Selçuklu

Ekonomisi büyüyen ve yeraltı kaynakları zenginleşen ülkelerin dış tehdidinin de daha fazla olduğuna dikkat çeken Gergerlioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Anadolu merkezli olarak ciddi bir güvenlik konsepti gerekiyor. Akdeniz, Balkanlar, Kafkaslar, Suriye, Irak, Cibuti, Libya’ya kadar uzanan coğrafyada güvenlik politikası oluşturulması demek Anadolu’da rahatça oturmak demektir. Bugün bu yapılıyor. Türkiye Ankara’dan Batı’ya doğru Osmanlı politikalarını uyguluyor, Ankara’dan Doğu’ya doğru da Selçuklu politikaları uyguluyor. Yeni dönemin bu güvenlik konsepti bence çok doğru ve yerindedir.”