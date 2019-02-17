Erdoğan: "Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi FETÖ’nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır."

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