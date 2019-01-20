Erdoğan: "Bu yolda önümüze ister vesayet güçleri, ister darbeciler, ister çapulcular, ister dünyanın en büyük güçleri çıksın hepsini tepeler geçeriz."
20 Ocak 2019 Pazar 16:20
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