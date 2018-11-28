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Erdoğan: "Bu yılki İSEDAK oturumunda, ticaretin kolaylaştırılması ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde gümrüklerde risk yönetimi konusunun ele alınmasını son derece anlamlı ve isabetli buluyorum."

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:52
Erdoğan: "Bu yılki İSEDAK oturumunda, ticaretin kolaylaştırılması ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde gümrüklerde risk yönetimi konusunun ele alınmasını son derece anlamlı ve isabetli buluyorum."
Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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