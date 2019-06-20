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Erdoğan: "Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar, vitrin süsü. En ufak bir yanlışta karşısına Meclis dikilecek"

20 Haziran 2019 Perşembe 16:23
Erdoğan: "Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar, vitrin süsü. En ufak bir yanlışta karşısına Meclis dikilecek"
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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 16:23
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