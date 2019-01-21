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Erdoğan: "Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız."

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:58
Erdoğan: "Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız."

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:58
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