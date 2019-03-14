Erdoğan: "Bu krizler geride kaldı. Bizim için 2019 tam aksine ateşlemenin yapılacağı ve kalkınmanın çok daha iyi bir noktada olacağı bir yıl"
14 Mart 2019 Perşembe 22:23
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