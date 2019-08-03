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Erdoğan: "Bu kiliseyi İstanbul’umuz için yeni bir zenginlik olarak görüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani Kilisesi olma özelliği taşıyan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temel atma törenine katıldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:52
Erdoğan: "Bu kiliseyi İstanbul’umuz için yeni bir zenginlik olarak görüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani Kilisesi olma özelliği taşıyan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temel atma törenine katıldı. Erdoğan, "Bu kiliseyi İstanbul’umuz için yeni bir zenginlik olarak görüyorum” dedi.


Cumhuriyet döneminde sıfırdan inşa edilmiş ilk Süryani Kilisesi olma özelliği taşıyan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin temeli atıldı. Yeşilköy’deki eski Katolik Mezarlığı’nın kullanılmayan bölümüne inşa edilen kilisenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süryani Kadım Vakfı Başkanı Sait Susin, İstanbul Süryani Kadim Ortadoks Ruhani lideri ve Patrik vekili Metropolit Yusuf Çetin, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan katıldı.



“Bu kiliseyi İstanbul’umuz için yeni bir zenginlik olarak görüyorum”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel atma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Kilisenin 2 yıl içerisinde tamamlanacağını aktaran Erdoğan, "Coğrafyamızın kadim evlatları olan Süryani toplumunun diğer tüm meseleleri gibi ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevidir. Biz de bu anlayışla yaklaşık10 yıl önce Yusuf Çetin’in talebi ile kilise için süreci başlatmıştık. Kısa sürede inşaatının tamamlanacağına inandığım bu kiliseyi İstanbul’umuz için yeni bir zenginlik olarak görüyorum. İnşallah açılışında da bir arada oluruz. İspanya’dan Kuzey Afrika’ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur. Son olarak Suriye ve Irak’tan gelen içerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. Biz hiçbir ayırım yapmadan herkese yüreğimizi açtık. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de kapımıza gelen insanların dinlerini kökenlerini sorgulamak aklımıza gelmemiştir. Çünkü bizim için buraya gelen herkes önce insandır. Kendi vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerde de hiçbir ayrımcılığa yol açmadık. Bizim zihnimizde ve kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır” dedi.



“Zihnimizde ne de kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır”


“Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acıların pek çok sıkıntı ve tahribata yol açmış olmasına rağmen, birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Terör örgütleri ve onları maşa olarak kullanan güçlerin asıl hedefi, ortak vatanımızdır. Bunları boşa çıkarmanın yolu, farklılıkları en önemli zenginliğimiz görerek 82 milyon birlikte hareket etmemizden geçiyor Bu ülke hepimizin ülkesidir. Bu devlet hepimizin devletidir. Zihnimizde ne de kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır, olamayacaktır" diye konuştu.


İstanbul Süryani Kadim Ortadoks Ruhani lideri ve Patrik Vekili Metropolit Yusuf Çetin ise yaptığı konuşmada, "İstanbul’da yaşayan biz Süryanilerin yıllardır eksikliğini hissettiğimiz kiliseye ihtiyacı vardı. Cemaatinin büyük çoğunluğunun Yeşilköy’de ikamet ediyor olması kilisenin burada inşa edilmesi gerekiyordu. Cumhurbaşkanımızın büyük katkılarıyla yıllardır beklediğimiz kilisemizin temelini atmış oluyoruz. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun. Kilisemize adını vermiş olan Mor Efrem, Süryani ebedi tarihinin en büyük mimarı ve kilisenin en önde gelen dini bilgileri arasında yer alan azizimizdir” dedi.


İstanbul’da Süryanilere ait Osmanlı dönemindeki ilk ve tek kilisenin 1844 yılında Sultan Abdulmecid’in verdiği talimatlarla Tarlabaşı’nda Meryem Ana adıyla inşa edildiğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Çetin, "Tam 175 yıl sonra bugün zatıalinizin sayesinde ikinci kilisemize ulaşmanın ilk adımını atmış olacağız. Bizlere karşı göstermiş olduğunuzu bu Ali Cenaplığı hiçbir zaman unutmayacağız. Bu yaklaşımınızla sadece İstanbul’da yaşayan bizleri değil dünyadaki tüm Süryanileri ve Hristiyanları hoşnut ederek gönüllerimizde taht kurdunuz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:52
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