Erdoğan: "Böyle giderse bu iş, o zaman kalkarız Türkiye'de 81 vilayette icabında tanzim satışları oluşturur ve bu tanzim satışlarıyla vatandaşa ucuz ürün teminine çalışırız."

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