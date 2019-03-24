Erdoğan: "Böyle bir insanın (Mansur Yavaş) Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez."
24 Mart 2019 Pazar 20:52
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