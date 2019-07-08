0553 313 94 23

Erdoğan, Bosna Hersek’te heyet başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:38
Erdoğan, Bosna Hersek’te heyet başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Liderler, yemekten önce aile fotoğrafı çekildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 23:38
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zayıflamaya engel olan durumlar nelerdir? İşte kilo verememenin nedenleri
    1. Zayıflamaya engel olan durumlar..
    2. Eski futbol hakemi Etem Atasoy vefat..
    3. Diyarbakır’da pompalı tüfekli dehşet
    4. Milan, Rade Krunic'i kadrosuna kattı
    5. Domuz beklerken yanlışlıkla kız..
    6. Adana'da polis memuruna bıçaklı saldırı
    7. Drone’lu kaçak kazı operasyonunda 4..
    8. Fenerbahçe Üniversitesi, Trakya'da..
    9. Aynı aileden 6 kişi zehirlenme..
    10. Rüzgar ve güneş ölçüm istasyonlarına..
    11. Selçuk İnan'dan 1 yıllık imza! Maaşı...
    12. Erdoğan, Bosna Hersek’te heyet..
    13. "Dijital Türkiye yolunda önemli bir..
    14. Futbol: 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası
    15. GÜNCELLEME - Otomobil ağaca çarptı: 1..
    16. Hasta yakınları güvenlik görevlilerine..
    17. Yemen'deki BAE askerleri "stratejik..
    18. FETÖ sabıkalısı Atilla Taş'tan skandal..
    19. Hindistan'da Japon beyin iltihabı..
    20. "Takımımızı Avrupa kupalarında..
    21. Hatay Valiliği: "Reyhanlı’daki..
    22. Bu şerbet harareti gideriyor!
    23. Tarsus’taki kayıp kız bulundu
    24. Tunus'un en büyük işçi sendikası..
    25. Dünya üçüncüsü İsveç’e coşkulu..
    26. Çukurca’da 1 kadın ve çocuğu vuruldu
    27. FETÖ'nün gerçek yüzü Arnavutluk'ta..
    28. Şanlıurfa’dan sınıra askeri sevkiyat
    29. MÜSİAD Karadeniz Ereğli Yönetimi GİK..
    30. Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı yorumladı: Aile, iffet, namus ‘suç’; fahişelik, ahlaksızlık 'erdem’
    Dilipak, hakkında açılan soruşturmayı yorumladı: Aile, iffet, namus ‘suç’; fahişelik, ahlaksızlık 'erdem’
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var