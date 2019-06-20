Erdoğan: "Bizlere hak, hukuk, özgürlük dersi verenler Mısır halkının yüzde 52 oyla seçtiği Cumhurbaşkanının darbe mahkemelerinde ölümüne sessiz kalsa da biz sessiz kalmayız"

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