Erdoğan: "Bizler 31 Mart'ta sadece Türkiye'de değil inşallah başta İslam dünyası olmak üzere ve karşımızda dikilenlere mesajımızı farklı vereceğiz. Muhabbet, inşallah muhabbeti getirecek ama bizlere karşı tavır içinde olanlara da 'Siz kiminle uğraşıyorsun

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