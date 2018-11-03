Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım mesajı: Bizim yoldaşımız millettir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı olduğu AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin 16. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.03 Kasım 2018 Cumartesi 15:18
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Bizim yoldaşımız millettir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #MilleteHizmette16Yıl etiketiyle paylaştığı mesajında, "Millete hizmet yolunda 16 yıl. Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı/AK Parti Genel Başkanı" ifadelerini kullandı.
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