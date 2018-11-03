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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım mesajı: Bizim yoldaşımız millettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı olduğu AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin 16. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Kasım mesajı: Bizim yoldaşımız millettir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Bizim yoldaşımız millettir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #MilleteHizmette16Yıl etiketiyle paylaştığı mesajında, "Millete hizmet yolunda 16 yıl. Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı/AK Parti Genel Başkanı" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 15:18
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti
  3. 3 Kasım 2002 seçimleri

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