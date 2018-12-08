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Erdoğan: "Bizim polisimizle alay edenler, polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor. Bizim polisimiz insaflı be."
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:47
Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:47
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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