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Erdoğan: "Bizim polisimizle alay edenler, polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor. Bizim polisimiz insaflı be."

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:47
Erdoğan: "Bizim polisimizle alay edenler, polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor. Bizim polisimiz insaflı be."
Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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