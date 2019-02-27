Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner"

"Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek."

"Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz."

"Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik."