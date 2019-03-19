Erdoğan: "Biz bu partinin başında olduğumuz sürece, AK Parti kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle çalışacağız."
19 Mart 2019 Salı 20:12
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