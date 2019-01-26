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Erdoğan: "Birlik ve beraberliğimizi hedef alan çevrelerin aramıza girip zehirli fitne oklarını Cumhur İttifakı'na saplamasına fırsat vermeyeceğiz."

26 Ocak 2019 Cumartesi 18:50
Erdoğan: "Birlik ve beraberliğimizi hedef alan çevrelerin aramıza girip zehirli fitne oklarını Cumhur İttifakı'na saplamasına fırsat vermeyeceğiz."

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 18:50
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